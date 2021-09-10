روسيا تتراجع عن قرارها بالمشاركة في حفل تنصيب حكومة طالبان

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تشارك في حفل تنصيب حكومة طالبان في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية: "روسيا لن تشارك في حفل تنصيب حكومة طالبان بأي صيغة كانت".

وكان مجلس الاتحاد الروسي، أعلن الأسبوع الماضي، مشاركة السفير الروسي لدى افغانستان في حفل تنصيب حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، المقرر يوم الغد 11 سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر في حركة طالبان قوله إنه تقرر إقامة حفل تنصيب الحكومة الانتقالية الجديدة في أفغانستان 11 سبتمبر الجاري، أثناء احياء الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر 2001.

وأعلنت حركة طالبان، الثلاثاء الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، هيمنت عليها قيادات الحركة مع تعهد بمشاركة أطياف أخرى مع استكمالها، حيث يرأسها الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي الحركة

وسيكون وزير الداخلية زعيم شبكة حقاني المسلحة المطلوب أعضائها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، هو سراج الدين حقاني (نجل جلال الدين حقاني، فيما تولى عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء.