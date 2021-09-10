رجال يد الأهلي يواجه الزمالك اليوم على لقب السوبر الإفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يواجه فريق الزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.



ويعقد طارق محروس المدير الفني لـ«رجال يد الاهلي » محاضرة للاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سوف يتم تطبيقها خلال اللقاء.



وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة عن الاتفاق على أن يخوض رجال يد الأهلي المباراة بالزي الأحمر، بعد أن تأكدت سلبية مسحة الجهاز الفني واللاعبين وجاهزية الجميع للقاء.



وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي قد أعلن عن انضمام المحترف الكوبي أنخيل هيرنانديز الى تدريبات رجال يد الاهلي للمشاركة مع اللاعبين في المباراة ، بعد ان وصل الى القاهرة خلال الساعات الماضية والتحق بمعسكر الفريق.



ويدخل رجال يد الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بمعنويات عالية بعدما توج مؤخرًا بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي أقيمت بمدينة مكناس المغربية بعدما حقق الفريق الفوز على جميع منافسيه ليحصد البطولة بالعلامة الكاملة من الانتصارات.



وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.



ويسعى «رجال يد الأهلي» إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد أن كان الفريق قد توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق.