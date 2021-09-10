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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عم يخطف ابن أخيه لخلافات مالية بينهما والأمن يحرر الطفل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص ، مُقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله ( طالب ، 11 سنه) من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من شخص مجهول أخبره بأنه محتجز نجله لديه وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

على الفور تم تشكيل فرق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة ، وقد توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه (عم الطفل المختطف ، ومقيم بالقاهرة) وذلك لخلافات مالية بينه وبين والد الطفل لاستثمارهم فى مجال التجارة نظير أرباح وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ ، مما دفعه لإرتكاب الواقعة وقيامه بإختطاف الطفل حال تواجده أمام أحد المولات التجارية وإحتجازه بمسكن (صديقه ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وقيامهما بمساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وتحرير الطفل من مسكن المتهم الثانى ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة ، وكذا المساومة من خلال إتصال بالهاتف المحمول الخاص بالطفل وإجراء المكالمات منه ، وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول .. وأمكن تحرير الطفل المختطف سالماً .. الأمر الذى لاقى إستحسان أسرة الطفل والقطانين بالمنطقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اختطاف خطف مديرية امن القليوبية طفل الخصوص القاهرة

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