الكشف على 700 مواطن في قافلة طبية مجانية لأهالي القلمينا بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية لأهالى قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.



وقال أشرف الداودى، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي المجاني على ٧٢٧ مواطن في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت " أمراض الباطنة ، الجراحة العامة ، أمراض النساء و التوليد ، طب الأطفال ، الأمراض الجلدية والتناسلية ، تنظيم الأسرة" إلى جانب إجراء التحاليل الطبية ، والأشعة و تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .



وأضاف الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على إجمالي ٣٨٠ حالة في اليوم الأول ، و ٣٤٧ حالة في اليوم الثاني ، منها ٢٠٥ حالة باطنه، ٢٠٠ حالة طب أطفال ، ١٧٣ حالة أمراض جلدية و تناسلية، ٧٠ حالة جراحة عامة ، ٤٢ تنظيم أسرة ، ٣٧ حالة نساء.



وأوضح تاواضروس، أن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية لـ ٦٠ حالة بجانب الاهتمام بالثقافة و التوعية الصحية لعدد ٧١ حالة من أبناء القرية ، مشيرا إلي توجيهات محافظ قنا ، المستمرة بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تأتى القافلة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية و العلاجية لجميع المناطق المحرومة خاصة القري الأكثر احتياجا، وتنفيذاً لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة طبية بقرية القلمينا فى قنا

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