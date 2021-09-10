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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعصار أولاف يضرب المكسيك ويغلق الموانئ الجوية والبحرية.. فيديو

إعصار أولاف يضرب
إعصار أولاف يضرب المكسيك

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يوضح الإعصار أولاف يضرب المكسيك ويغلق الموانئ الجوية والبحرية شمال غرب البلاد.


وأوضحت أن العاصفة أولاف ازدادت قوة وحركت إعصارا من الفئة 2 وضربت الساحل قرب جزيرة خوسيه ديل كابو في ولاية باخا كاليفورنيا سور في شمال غرب المكسيك حيث المنتجع البحري الشهير لوس كابوس، وفقا لما أفاد به المركز الوطني المكسيكي للأعاصير.

 

وأشارت إلى أن المركز أوضح في تقريره الأخير "أولاف ضرب اليابسة قرب سان خوسيه ديل كابو"، وعند الساعة 03,20 بتوقيت غرينتش الجمعة كان الإعصار على مسافة 40 كيلومترا قبالة سواحل كابو سان لوكاس و135 كيلومترا من لاباز في ولاية باخا كاليفورنيا سور في شمال غرب البلاد.

ويتجه الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة ما يجعله إعصارا من الفئة الثانية على مقياس سافير- سمبسون الذي يضم خمسة مستويات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية من جهتها إن غطاء الغيوم "يتسبب بهطول أمطار غزيرة ظرفية تتراوح بين 150 و250 كيلومترا في باخا كاليفورنا سور".

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