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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسفرت عن مصرع وإصابة 9

الهدوء يعود إلى قرية المنصورية بأسوان بعد سيطرة الأمن على مشاجرة دامية

تداعيات مشاجرة بين
تداعيات مشاجرة بين عائلتين بأسوان

تسود حالة من الهدوء داخل قرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان بعد أن سيطرت قوات الأمن على تداعيات المشاجرة والاحداث الدامية التى نشبت بين عائلتين  مساء أمس الخميس. 

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية المنصورية مركز دراو شمال أسوان، استخدم فيها اسطوانات البوتاجاز وتم إشعال النيران فى عدد من المنازل.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، واشتعال النيران فى عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة لفضها والسيطرة على الموقف.

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وقد نشبت المشاجرة بين عائلتين، وبدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، ثم تطور الخلاف بينهما لتدخل افراد العائلتين، حتى تطورت الاشتباكات إلى حد استخدام الأسلحة واسطوانات البوتاجاز وإشعال النيران فى عدد من المنازل بقرية المنصورية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين. 

وكان قد لقي طفل غي العاشرة من عمره مصرعه غرقًا أثناء قيامة بالتدريب داخل حمام للسباحة بأحد الملاهي بمدينة أسوان الجديدة. 

وكان قد تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بغرق طفل داخل حمام السباحة اثناء تدريبه حيث انتقلت سيارة إسعاف والأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يدعى م. ح.م. صاحب الـ 10 سنوات، مقيم بأسوان الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة العمومية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

هذا وكان قد تقدم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  كما تقدم بالشكر أيضاً لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتجديد الثقة الغالية قائمأ بأعمال رئيس جامعة اسوان بتاريخ 6/9/2021.

وتقدم الدكتور أيمن عثمان بالشكر والتقدير والعرفان عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين وطلاب الجامعة الذين تحملوا المسئولية فى رفعة اسم الجامعة عاليا لتتصدر مكانتها بين الجامعات العالمية والمصرية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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