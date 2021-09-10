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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري ٱسري تحذر من ذل الٱطفال بسبب التعليم ..تفاصيل

المدارس
المدارس

قدمت رضوى فتحى استشارى اسرى وسلوكى، نصائح مهمة لتهيئة الأسر "اب، ام، و اطفال" للموسم الدراسى المقبل فى ظل انتشار فيروس كورونا.
 

وحذرت رضوى فتحى خلال حوارها مع برنامج "البيه والهانم" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من  توتر الاباء والامهات، مؤكده أنه ينتقل للابناء لذا يجب على الاب والام التخلص من التوتر.

وتابعت: فى ظل كورونا، يجب تحضير شنطة للاطفال بها مهمات الوقاية مع التأكيد علي ضرورة وجود مسافة كافيه بينه وبين زميله، إضافة إلى تزويدهم بأكلات تقوى المناعه.

وقالت استشارى الأسرة، إن اعتياد الام على تأنيب، ولوم وعتاب طفلها أمر يضره تماما، إضافة إلى ذل الاطفال عبر " انا بصرف وبتعب عشان تتعلم"، يسبب احساس الطفل بالعجز.

ونوهت رضوى فتحى، الي ضرورة ضبط مواعيد نوم الاطفال قبل المدارس بأسبوع.

 

فيروس أطفال كورونا رضوى فتحي الاب

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