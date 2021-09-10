عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلعت: الجامعة المعلوماتية الأولى في تخصص الاتصالات بمصر وأفريقيا

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة متخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وأفريقيا، مؤكدا انها تؤهل الطالب للعمل بمجال السوق المصري والعالمي. 

وزير الاتصالات: جميع المبادرات التي يتم تقديمها للشباب مجانية

وأضاف عمرو طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، أن جامعة مصر المعلوماتية انشأتها وزارة الاتصالات، مشيرا إلى انها  ستعمل خلال العام الدراسي الحالى ويوجد 4 كليات من “كلية هندسة الحاسبات ، وتكنولوجيا الحاسبات،  وتكنولوجيا الإدارة ،  والفنون الرقمية”.  

وتابع عمرو طلعت، أنه تم عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعتي بيردو ومينيسوتا الأمريكيتين.  

 

وأشار طلعت إلى أن، الطالب بجامعة مصر المعلوماتية،  في السنة الرابعة له الجق سواء الحصول على الشهادة من الجامعة، او إحدى الجامعات الأمريكية التي لها شراكات معنا.

وزير الاتصالات جامعة مصر المعلوماتية الاتصالات مصر إفريقيا

ترشيحاتنا

سامى سعد: شركات المقاولات المصرية تشهد تغييرا يوميا بسبب حجم ٱعمالها

منتخب الصالات يؤدي مرانه الأول لمواجهة روسيا في مونديال ليتوانيا.. شاهد

وزير الاتصالات : توصيل الإنترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياه كريمة

مطالبة بتحقيق دولي.. بيان شديد اللهجة من واشنطن بشأن الانتهاكات الحقوقية في إثيوبيا

الكشف عن أول مركبة برمائية هجينة "Mercier" بإطلالة ساحرة.. صور

اتحاد المقاولين: 100 شركة مصرية تسعى لتصدير ٱعمالها.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

سمكة قرش تهاجم شخصا بالساحل الشمالي

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات استقبال النجوم على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

فيديو

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ