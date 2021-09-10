طلعت: الجامعة المعلوماتية الأولى في تخصص الاتصالات بمصر وأفريقيا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة متخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وأفريقيا، مؤكدا انها تؤهل الطالب للعمل بمجال السوق المصري والعالمي.

وأضاف عمرو طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، أن جامعة مصر المعلوماتية انشأتها وزارة الاتصالات، مشيرا إلى انها ستعمل خلال العام الدراسي الحالى ويوجد 4 كليات من “كلية هندسة الحاسبات ، وتكنولوجيا الحاسبات، وتكنولوجيا الإدارة ، والفنون الرقمية”.

وتابع عمرو طلعت، أنه تم عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعتي بيردو ومينيسوتا الأمريكيتين.

وأشار طلعت إلى أن، الطالب بجامعة مصر المعلوماتية، في السنة الرابعة له الجق سواء الحصول على الشهادة من الجامعة، او إحدى الجامعات الأمريكية التي لها شراكات معنا.