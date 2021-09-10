شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

بدأ منذ قليل توافد النجوم على الريد كاربت قبل حفل توزيع جوائر دير جيست.

وكان من أول الحضور شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى ونسرين طافش ووليد توفيق ووائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز.

حفل دير جيست

يقام مساء اليوم، حفل توزيع جوائز دير جيست ، الذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما يتم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

يتوافد إلى الحفل الذي يقام في احد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.

وتستعد إدارة الدير جيست لاستقبال النجوم على السجادة الحمراء قبل فعاليات حفل توزيع الجوايز والتكريمات.

تكريم احمد عز

حصد النجم أحمد عز جائزة أفضل ممثل سينمائي هذا العام من مجلة دير جيست، بفيلمه "العارف" الذي حقق خلاله نجاحا كبيرا في السينمات .

وكان فيلم "العارف" للنجم أحمد عز تخطى حاجز الـ 50 مليون جنيه إيرادات في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى وذلك بعد شهر من عرضه، اذ انطلق الفيلم يوم 14 يوليو الماضى، ليكون بذلك أول فيلم يتخطى 50 مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف، ويستمر في صدارة إيرادات الموسم.

كما نجح النجم أحمد عز في تحقيق إيرادات وصلت لـ 53 مليونا و372 ألف جنيه، في 42 يوما عرض فقط، ليحطم بذلك كل الأرقام في السينما منذ جائحة كورونا.

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