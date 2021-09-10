الأوقاف: "حق الوطن والمشاركة في بنائه".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان : " حق الوطن والمشاركة في بنائه " ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه واجب شرعي ووطني ، وأن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة ، فالحُر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس ، والوطن لكل أبنائه ، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا ، كل في مجاله وميدانه ، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه ، والطبيب في مشفاه ، والفلاح في حقله ، والعامل في مصنعه ، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم ، وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات.