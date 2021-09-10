مستعد أجيب رمضان صبحي.. جمال العدل: الزمالك له غلاوة عالية زي أولادي

قال المنتج جمال العدل، إنني من أشد المحبين لنادي الزمالك، مؤكدا أنني جددت عقود عبد الشافى وحازم إمام من قبل، وفى الماضى عمرو زكى.

وأضاف جمال العدل خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي”، "أتمنى أن أساعد في ضم رمضان صبحي لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن طريقة لعبه تناسب نادي الزمالك.

وتابع جمال العدل، ان الزمالك له غلاوة عالية مثل أولادي، مؤكدا أن الزمالك يمثل حاجة عظيمة جدًا، اتربينا على حبه مع أبويا.

أزمة أثيرت بـ مسلسل سجن النسا

وأشار العدل، إلى أن هناك أزمة أثيرت بمسلسل “سجن النسا” بسبب نادي الزمالك، عندما ظهر البطل أحمد داوود، وهو يشاهد مباراة، جابوا ماتش للزمالك مغلوب فيه، طب ما يجيبوا ماتش للأهلي.