ناقد رياضي: شعار الأهلي فوق الجميع ينبذ التعصب.. فيديو

طالب الناقد الرياضي جمال الزهيري، الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي ضرورة مراعاة ضميرهم المهني أثناء كتابة الأخبار لوأد الفتنة ونبذ التعصب الكروي بين جماهير الأندية المختلفة دون توجه أو تحيز.



وأضاف جمال الزهيري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "شعار الأهلي فوق الجميع قاله الكابتن صالح سليم في أحد انتخابات النادي ردا على محاول بعض الأشخاص الذين يشعلون نار التعصب والفتنة.



وتابع جمال الزهيري، اتهام أحد الإعلاميين بأن شعار النادي الأهلي ماسوني شيء خطير وغير مقبول، لافتا أن شعارات الأندية ليس لها علاقة بالتعصب، مشيرا إلى أن نادي الزمالك يحمل شعار الوطنية والكرامة، فمن حق كل نادي يعبر عن شعاره ووجهة نظره.