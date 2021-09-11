محمد كيلاني: مشاركتي مع عادل إمام ويحي الفخراني علامة فارقة في مشواري الفني

حل المطرب محمد كيلاني، ضيفا علي الإعلامية مني الشاذلي مقدم برنامج " معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، قائلا:" إن مشاركته مع الفنان عادل إمام بمسلسل فالنتينوا تعد علامة فارقة في مشواره الفني، منوها إلي أن الزعيم أضاف نوع من البهجة والسعادة والضحك في اللوكيشن أثناء التصوير للتخفيف حدة التوتر داخل موقع التصوير.

تابع الكيلاني خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي:" سعدت للغاية بالمشاركة في مسلسل ونوس مع الفنان الكبير يحي الفخراني والفنانة حنان مطاوع والفنانة هالة فاخر".

ولفت الكيلاني إلي أنه ذهب لمقابلة الفنان يحي الفخراني بمنزله قبل بدء تصوير المسلسل، مشيراً إلى أنه شعر برهبة وخوف شديد قبل ذهابه لهذه المقابلة ولكن بعد مقابلته تغيرت ملامح الخوف إلى الاطمئنان الشديد.

ونوه إلي أن مشواره الفني بدأ منذ أن كان بالجامعة ولكن تعطل كثيراً بعد إمضاء عقد احتكار مع المخرج الراحل أحمد المهدي بعد نجاح كليب "يبقى أنت أكيد في مصر".