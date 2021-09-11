الأحمر وهتلر والروبي يكتبون التاريخ في السوبر الإفريقي

حقق نجوم الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك أرقاما قياسية بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ونجح الثنائي أحمد الأحمر ومحمد رمضان "هتلر" في الحصول مع الزمالك على ٥ ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي أعوام ٢٠١٠،٢٠١٢،٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢١.

فيما نجح حماده الروبي نجم الزمالك السابق ومدرب فريق اليد الحالي في التتويج بثلاثة ألقاب كلاعب ولقبين كمدرب.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.