غضب برلماني عارم تجاه واقعة إهانة الممرض.. لن نتهاون فى محاسبة المخطئ.. والمشهد صادم لا يصدر من شخصية تتحلى بأخلاقيات التعامل الإنساني.. ويجب شطب الطبيب من المهنة

حقوق الإنسان بالنواب تدين واقعة إهانة طبيب لممرض: لن نتهاون فى محاسبة المخطئ

برلمانية عن واقعة إهانة ممرض: مشاهد صادمة لا تصدر من شخصية تتحلى بأخلاقيات التعامل الإنساني

رئيس دينية الشيوخ يطالب بشطب صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

تصدر فيديو لطبيب وشخصين آخرين يرتديان زي أمن إداري وكل منهما يمسك حبلًا حيث يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار غضب عارم لما بدر من الطبيب ولومه الممرض بسبب إهانته لكلبه ولم يكتفي بذلك حيث طلب منه السجود والصلاة للكلب.

وهو الامر الذي يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وعبر نواب البرلمان عن استيائهم لما بدر من الطبيب تجاه الممرض، حيث انه يجب ان يكون قدوة لغيره، ولكن ما فعله يتنافى تماما مع اخلاقيات المهنة والتقاليد المجتمعية، مطالبية بضرورة التحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضده.

بداية شجب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تم تداوله اليوم حول واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة.

وأوضح رضوان ان هذا الفعل المشين يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية و الأخلاقية وهو ما يخالف التقاليد الجامعية التى يجب ان يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا سيادته ان كرامة المواطن المصرى هى حق أصيل من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة المصرية جاهدة فى الآونة الأخيرة على الحفاظ على هذا الحق الأصيل لمواطنيها بحماية كرامتهم وتوفير كافة السبل الاجتماعية والاقتصادية و السياسية للحفاظ على هذا الشأن.

و وجه رئيس لجنة حقوق الانسان الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي على سرعة التحرك و إعطاء الأوامر بإحالة الطبيب الذى تجرد من كل المعايير الأخلاقية إلى التحقيق واتخاذ اللازم ضده.

وأكد أنه مستمر بمتابعة الواقعة مشدداً ان كرامة المواطن المصري حق لا يسمح المساس به ولن يتم التهاون فى محاسبة المخطئ.

وأعلنت النائب ميرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنها تتابع باهتمام شديد قضية واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن طبيب العظام وما بدر منه تجاه الممرض؛ وهي قضية أثارت مشاعر الغضب لدى الرأي العام لما فيها من مشاهد صادمة لا يمكن أن تبدر من شخصية وجب عليها أن تكون قدوة ونموذج لأخلاقيات التعامل الإنساني والمهني والديني.

كما تستنكر النائبة مبررات الطبيب وإيعاز تلك التصرفات الى المزاح وهو أمر غير مقبول بفرض صحته إذ على قدر القيمة يكون المزاح بما فيه من التلفظ بألفاظ خارجة وعنصرية فجة وتجاوز بغيض في بديهيات المبادئ والاحترام.

وقالت أنها ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات للوصول للحقيقة الثابتة ولرد الحق لصاحبه ورد حق المجتمع الذي تم استفزازه خاصة جموع الأطباء الذين هم براء من تلك الممارسات التي تسيء لمهنة الطب والأطباء الذين في غالبيتهم العظمي يقدرون للجميع حق قدرهم وأبعد ما يكونوا عن تلك الممارسات.

وطالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الطبيب المتهم بإجبار الممرض على السجود لكلبه.

وقال عامر في بيان له، الجمعة، إن الفيديو من أكثر المقاطع الصادمة التي هزت القلب والعقل والضمير، وأظهرت استخفاف البعض بكرامة الإنسان واحترامه، وعدم مبالاتهم بحرمة الشرع الشريف، مشيرا إلى أن الطبيبٌ غيرُ السَوِيٍّ، أهان الممرضٍ إهانات بالغة، ختمها بتوجيه الأمر إليه بأن يسجد لكلبه ويصلي له.

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن الطبيب أسقط بجريمته الشنعاء كرامة إنسان بغير وجه حق، ومعلوم أن كرامة الإنسان حق ثابت منحه الحق تبارك وتعالى لكل البشر مهما كان اعتقادهم ومذهبهم، قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم".

وشدد عامر، على أن الطبيب لم يحترم شيبة الرجل وضعفه، واستغل افتقاره للقمة العيش، ليبالغ في إهانته وإذلاله، وأمره بأمر يدل على انطماس البصيرة وذهاب الخشية من الملك سبحانه وتعالى، بأن يصلي لكلبه وأن يسجد له، وهو أمر من أخص خصائص العبادة كما هو معلوم، وقد ثبت في الشرع الحنيف أنه "لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد"، فكيف بمن يأمر بالسجود لكلبٍ مع قصد الإذلال والاحتقار؟! .

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ:"نحن أمام جريمة شنيعة في حق الدين والأخلاق والإنسان، سواء كان ذلك جدًا أم هزلاً في نظر مرتكبيها، وعليه أرى أهمية التعجيل بالآتي:

1ـ التوثيق السريع لهذا الفيديو خشية أن يكون هناك من يريد الإضرار بالمجتمع، وفي حال ثبوته يجب الآتي:

2ـ المطالبة السريعة بشطب هذا الطبيب من نقابة الأطباء وفصله الكامل عن هذا المجال، وكذلك كل من شاركه في هذه الجريمة البشعة ؛ لأن هذا بعيد تمامًا عن مهنة الطب وأخلاق أطبائنا الذين نفتخر بهم سلوكًا وممارسةً في كل زمان ومكان.

3ـ التحقيق السريع مع منفذي هذه الجريمة، وأيضا مع المستشفى التي تستمرئ غير واحد من أعضائها إهانة الإنسان بهذه الطريقة، والاستمتاع بتسجيل هذه الجريمة بدون حياء أو خجل.

4ـ تعاون المؤسسات العلاجية والدينية في التحقيق مع هؤلاء، فيجب فحص المختصين للحالة النفسية لهؤلاء المشاركين في هذه الجريمة، وكذلك دعوة المختصين من المؤسسات الدينية لمعرفة تصوراتهم الاعتقادية.

وأكد عامر، أن الواقعة إن ثبتت فهي جريمة في حق الدين والأخلاق والإنسان ومهنة الطب الشريفة تستوجب وقفةً صادقة وحاسمة أمام تلك الانحرافات التي لا تعبر عن هويتنا ولا ثقافتنا عن الإنسان واحترام آدميته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا عظيما وقيادة حكيمة وحكومة مخلصة.