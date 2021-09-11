في إطار توجيهات الرئيس.. متابعة تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.. ونواب: الدولة قدمت تسهيلات تمويلية غير مسبوقة.. بداية ترسيخ العدالة في توزيع المياه

برلماني: التحول للرى الحديث يرسخ العدالة في توزيع المياه للمزارعين

برلماني: دعم الدولة للأساليب الحديثة في الري يسد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدام الحالي

نائب بالشيوخ: الدولة قدمت تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري

فى إطار توجيهات محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث .. فقد تم عقد المؤتمر الموسع الأول المشترك بين وزارتي الري والزراعه بمحافظة الدقهلية لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث ، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية.

وقد حضر المؤتمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري ، والمهندس/ شحته إبراهيم مساعد وزير الري للمشروعات القومية ، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة للري الحديث ، و المهندس/ عبد السلام جابر رئيس الادارة المركزية للرى بالدقهلية ، و المهندس/ فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة.

كما حضر الندوة عدد من السادة نواب محافظة الدقهلية وممثلي وزارات الري والزراعة والمالية والوحدات المحلية والبنك الأهلي والبنك الزراعي وعدد من مزارعي الدقهلية ورؤساء الجمعيات الزراعية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذا المؤتمر يأتى في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية ، مشيراً الى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وتأهيل المساقى في جميع الأراضى القديمة.

وأكد نواب البرلمان على ان التحول السريع التي تدعمه الدولة في استخدام الأساليب الحديثة للري، له مزايا عديدة، حيث انه يرسخ العدالة في توزيع المياه للمزارعين، فضلا عن زيادة الإنتاجية والحفاظ على المياه وسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاستخدام الحالي.

وحول هذا الموضوع قال النائب عادل يونس عضو مجلس الزراعة بمجلس النواب، أن تنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، امر في غاية الأهمية ويستلزم جهود كبيرة من أجل إكماله بالشكل المطلوب.

واضاف يونس في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الدولة المستمرة في دعم سرعة التحول للرى الحديث والطرق التكنولوجية الحديثة فى عمليات الزراعة، يستهدف الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، فضلا عن أن دورها كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية حيث أن الري الحديث يسهم بشكل كبير في زيادة الانتاجية.

ونوه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن الدولة خطت خطوات سريعة في استكمال تأهيل الترع فى الكثير من المحافظات، والتي كان لها دور كبير في توصيل المياه للعديد من الأراضي التي كانت تعاني من عدم وصول المياه، نظرا لوجوده بنهاية الترع، حيث أن تطوير تبطين المجارى المائية والمساقى كان له دور في حل هذه الإشكالية.

وأشار النائب عادل يونس إلى أن تطبيق هذه النظم الحديثة يؤدي إلى تحسين كفاءة المياه وتحسين الري الحقلي، كما أنه يساهم في ترسيخ العدالة في توزيع المياه، بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يعانوا عدم وصول المياه لهم.

وثمن النائب جمال عامر عضو مجلس النواب، توجيهات الدولة فى الحفاظ على المياه وتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه ودعم المزارعين وحل مشاكلهم، موضحا ان القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى إلى نشر فكر الري الحديث والعمل على ضرورة ربطه بأعمال تأهيل الترع والمساقى للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية فى مصر.

وأضاف عامر في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان اجراء حوار مفتوح مع المزارعين حول سُبل تطبيق بنود بروتوكول تأهيل المساقى والرى الحديث ودور الجمعيات الزراعية، يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا الملف في ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية .

وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة وقفت بجانب الفلاح والمزارعين من أجل تشجيعه على التحول إلى نظم الري الحديثة، منوها إلى انه تم تقديم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واكد عضو مجلس النواب أنه في ظل التحديات التي نمر بها، فإن الاعتماد على الأساليب الحديثة في الري تساهم في سد الفجوة بين الموارد المائية، والاستخدام الحالي، كما أن الاستخدام الحديث له دور كبير زيادة الإنتاجية.

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، ان توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها لتحقيق أعلي إنتاجيه للمحاصيل الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين، منوها إلى أن الدول أخذت خطوات جادة في هذا الملف.

ونوه عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة قدمت تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري، وذلك لتشجيع وتحفيز الزارعين على التحول إلى نظم الري الحديثة، والشروع في تركيب الأدوات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمام الدولة منظومة الري الحديثة، يأتي من أجل العمل على تحسين إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع واستصلاح الأراضي.

