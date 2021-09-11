بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

بعد غياب 18 عاما، ظهرت جينيفر لوبيز برفقة حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل العرض الخاص لفيلم بطل سلسلة باتمان الشهير The Last Duel.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

ترقب الجمهور ظهور ثنائي هوليوود الشهير على السجادة الحمراء منذ عودة علاقتهما العاطفية مرة أخرى منذ أشهر قليلة عقب انفصال جينيفر لوبيز عن خطيبها السابق أليكس رودريجيز، واحتفت جميع مواقع الفن العالمية بهما كما كان الجميع يفعل في السابق.

خطف الثنائي بلقطاتهما الرومانسية أنظار الجميع على السجادة الحمراء، وظهرت جينيفر لوبيز بفستان أبيض مكشوف، وتبادلا القبلات واللحظات الحميمية التي كان يتطلع إليها محبي “بينيفر” منذ سنوات.

جينيفر لوبيز وبن أفليك على السجادة الحمراء

جينيفر لوبيز وبن أفليك

فيلم بن أفليك

يحتفي بن أفليك بعرض فيلمه الجديد The Last Duel لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، الذي ينافس في المسابقة الرسمية وينتظره مستقبلا باهرا في موسم الجوائز هذا العام.

عرض فيلم الملحمة التاريخية The Last Duel مساء الجمعة، ووصلت جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، وينتظر الجميع ظهورهما سويا على السجادة الحمراء لأول مرة منذ عودتهما سويا رسميا.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

يقوم بن أفليك ببطولة فيلم المبارزة الأخيرة The Last Duel إلى جانب كل من مات ديمون وآدم درايفر وجودي كومر، والفيلم من إخراج ريدلي سكوت، ويشارك حبيب جينيفر لوبيز في إنتاج وكتابته.

تدور أحداث The Last Duel حول رجلان يتنافسان لتحديد مدى صحة أقوال سيدة نبيلة عن تعرضها للاغتصاب ومحاولة تصدي زوجها للمتهم في قتال للأخذ بثأره.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

قبل 17 عاما انفصلت جينيفر لوبيز وأعلنت إلغاء خطبتها على بن أفليك جوت إبجاء أسباب واضحة للجمهور الذي تعلق بقصة حب "بينيفر" كما تطلق عليهما المواقع العالمية، وتزوجت من والد طفليها التوأم المغني الشهير مارك أنتوني.

وكشف مصدر لموقع page six، سبب انفصال جينيفر لوبيز عن حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك الشهير بدور باتمان في سلسلة أفلام دي سي الشهيرة.

وقال المصدر إن جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 51 عاما قررت إلغاء خطبتها على بن أفليك 48 عاما بعد هروبه من المسئولية وعدم رغبته في اتخاذ خطوة جادة في علاقتهما.

كان بن أفليك متخوفا من فكرة الزواج وإنجاب أطفال والاستقرار في عمر مبكر، وتسبب ذلك في جرح عميق للمغنية والممثلة الأمريكية لم يلتئم سوى بعودتهما سويا بعد كل هذه السنوات.

لم تجد جينيفر لوبيز بديلا لحفظ ماء وجهها أنذاك سوى بإعلان فسخ الخطبة، بعدما ارتبطت ببن أفليك عام 2001، وتطورت العلاقة إلى ارتباط عاطفي رسمي ثم خطبة عام 2003، وتأجيل حفل الزفاف.

كانت جينيفر لوبيز على علاقة حب ملحوظة بالممثل بن أفليك، لكنها سئمت من انتظاره وعدم قدرته على التأكد من خطوتهما المقبلة، فاضطرب إلى الزواج من مارك أنتوني ومحاولة الإيمان بالحب مرة أخرى.