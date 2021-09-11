الناس بتقع فى الحفرة.. الفنانة سميرة سعيد تصدم جمهورها بمشاركتها هذا البرنامج



حلت الفنانة سميرة سعيد الجمعة ضيفة على برنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةON E.



وردت سميرة سعيد على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا عن شيء ترغب في مسحه من ماضيها وعلقت قائلة " ولا حاجة لأنى مبندمش على حاجة " .



وأشارت الفنانة إلى أنها سعدت بمشاركتها ببرنامج صوت الحياة حيث كانت لجنة التحكيم تضم الفنان هانى شاكر والملحن حلمى بكرى أصدقائها معقبة " البرنامج نفسه مكانش احلى حاجة خصوصا الحفرة اللى كان بيقع فيها اللى بيفشل فى اختبار الصوت " .



ولفتت لقيام أحد الأشخاص ب " كسر الطريق أمامها أثناء قيادتها لسيارتها وهو الأمر الذى تسبب بإزعاجها كثيرا معقبا " أنا ساعتها اتجننت وزعقت وقولتله انت كنت هتموتنى " .



ولفتت لتفوقها الدراسى منذ صغرها موضحة أن شهرتها الغنائية كانت فى عمر التاسعة لافتة إلى أن بعد شهرتها انخفض معدل تفوقها الدراسى .

ولفتت إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الاطلاق هو " سوسو " ،وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم " .



وقد حلت المطربة سميرة سعيد، اليوم ضيفة الموسم الجديد من برنامجالموسم الجديد لايف من #الدوبلكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وكانت قد شاركت سميرة سعيد صور من كواليس حلقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها للحلقة، وكتبت: “الجمعة القادمة” لتلقى تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان أسود، بينما تألقت أبلة فاهيتا بإطلالة ناعمة بفستان باللون الوردي.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” الذي حقق أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة.

ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابعا وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.