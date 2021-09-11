إبراهيموفيتش : ميسي ورونالدو ليسا أفضل مني.. والكرة الذهبية تفتقدني

علق زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، على عدم فوزه بالكرة الذهبية خلال مسيرته الاحترافية.



وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "هل افتقد الكرة الذهبية؟ لا على العكس فإن الكرة الذهبية من تفتقدني".

وأضاف: "سيطرة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية؟ إذا تحدثنا عن الجودة الجوهرية، فإن ليس لديهما جودة أكثر مني. إذا أخذنا الألقاب في الاعتبار، فعندئذ نعم.. أنا لم أفز بدوري الأبطال".

وتابع: "لا أعرف المعايير التي يستخدمونها لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، لأنني لست مهووسًا بها. عندما تعمل بشكل جماعي يستفيد الفرد حتمًا من هذا الأمر. لا يمكن للفرد أن يعمل بشكل جيد إذا لم يكن الفريق صلبًا".

واختتم المهاجم السويدي: "في داخلي أعتقد أنني الأفضل في العالم".