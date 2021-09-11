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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها اليوم السبت فى سوق العبور.

أسعار الأسماك فى سوق العبور .. استقر سعر سمك بلطى بأنواعه، حيث سجل كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 24جنيها و سمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 17 إلى 21 جنيها وسمك بلطى أسوانى من 17 الى 37 جنيها، سمك فيله بلطى من 30 الى 110 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 60 و 90جنيهًا، بياض أملس 1 بلدى بين 60 و90 جنيها، بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك البورى 1 نحو 75 جنيها، تراوح سمك بورى2 بين 50 الى 60 جنيها.

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 80 جنيها.

ووصل سعر كيلو سمك موسى 130 جنيها للكيلو.

تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 80 الى 100 جنيها.

كما سجل كيلو سمك المرجان2 نحو 30 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 2 سجل نحو 50 جنيها ، بربون مجمد 35جنيها 

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيها للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120جنيها.

أسعار الجمبرى فى سوق العبور اليوم السبت

سجل أسعار الجمبرى جامبو مابين 400 الى 450 جنيها.

سجل أسعار الجمبرى 1 مابين 300 الى 350 جنيها.

سجل أسعار الجمبرى 2 مابين 200 الى 250 جنيها.

سجل أسعار الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.

وسجل أسعار الجمبرى 3 مابين 90 الى 180جنيها.

يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ.

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