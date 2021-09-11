خلال استضافتها مع أبلة فاهيتا .. الفنانة سميرة سعيد تصدم جمهورها بعمرها الحقيقى .. وتكشف تفاصيل أكثر موقف محرج تعرضت له

حلت الفنانة سميرة سعيد اليوم الجمعة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى :



من أولها كده طنط.. أبلة فاهيتا تحرج سميرة سعيد على الهواء.. شاهد

ورحبت فى البداية كارو أبنة أبلة فاهيتا بالفنانة سميرة سعيدة قائلة اهلا طنط سميرة لترد الفنانة قائلة " من أولها كده طنط " .



وأشارت الفنانة ان اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الاطلاق هو " سوسو " .



يادي الفضائح.. سميرة سعيد تكشف عن عمرها الحقيقى لأبلة فاهيتا



وردت الفنانة على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا عندما قالت للفنانة انها دفعة مادونا عند سؤالها عن عمرها الحقيقى والتى لم تفصح عنه نهائيا وعقبت " سعيد " قائلة " يادى الفضائح " .



وأشارت الفنانة ان اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الاطلاق هو " سوسو " ،وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم " .

سينجل.. الفنانة سميرة سعيد تكشف عن وضعها الاجتماعي



ردت سميرة سعيد على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا على حالتها الاجتماعية قائلة " سينجل " غير مرتبطة حاليا ولديها ابن واحد يدعى "شادى " بالإضافة لامتلاكها 5 كلاب حيث تعتبرهم حيواناتهم المفضلة بالاضافة لتربيتها عدد من القطط



وأشارت الفنانةإلى انها لم تتعذب مطلقا فى تربية ابنها بخلاف ما يرويه البعض عن مشقة تربية الآبناء .



السوستة فرقعت.. سميرة سعيد تكشف عن أكثر موقف محرج تعرضت له

ردت الفنانة على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا عن أكثر موقف محرج واجهته أثناء حفلاتها وردت قائلة " كان فى مهرجان بعلبك منذ ست سنوات حيث تفاجأت ب قطع سوستة الفستان أثناء احيائها للحفل معقبة " وانا لسه بلبس فى الكواليس لقيت السوستة فرقعت " .



وأشارت الفنانة لتفوقها الدراسى منذ صغرها موضحة أن شهرتها الغنائية كانت فى عمر التاسعة لافتة إلى أن بعد شهرتها انخفض معدل تفوقها الدراسى لانشغالها التام بالفن والغناء .



الفنانة سميرة سعيد تكشف عدد عمليات التجميل التى قامت بإجرائها

وردت الفنانة على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا خلال برنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةON E عند سؤالها عن عدد عمليات التجميل التى أجرتها قائلة " يووه كتير أووووى " .



وأشارت الفنانة لقيام أحد الأشخاص ب " كسر الطريق أمامها أثناء قيادتها لسيارتها وهو الأمر الذى تسبب بإزعاجها كثيرا معقبا " أنا ساعتها اتجننت وزعقت وقولتله انت كنت هتموتنى" .



ولفتت لتفوقها الدراسى منذ صغرها موضحة أن شهرتها الغنائية كانت فى عمر التاسعة، لافتة إلى أن بعد شهرتها انخفض معدل تفوقها الدراسى .

الناس بتقع فى الحفرة.. الفنانة سميرة سعيد تصدم جمهورها بمشاركتها هذا البرنامج

وردت سميرة سعيد على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا عن شيء ترغب في مسحه من ماضيها وعلقت قائلة " ولا حاجة لأنى مبندمش على حاجة " .



وأشارت الفنانة إلى أنها سعدت بمشاركتها ببرنامج صوت الحياة حيث كانت لجنة التحكيم تضم الفنان هانى شاكر والملحن حلمى بكرى أصدقائها معقبة " البرنامج نفسه مكانش احلى حاجة خصوصا الحفرة اللى كان بيقع فيها اللى بيفشل فى اختبار الصوت " .

وقد حلت المطربة سميرة سعيد، اليوم ضيفة الموسم الجديد من برنامجالموسم الجديد لايف من #الدوبلكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وكانت قد شاركت سميرة سعيد صور من كواليس حلقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها للحلقة، وكتبت: “الجمعة القادمة” لتلقى تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان أسود، بينما تألقت أبلة فاهيتا بإطلالة ناعمة بفستان باللون الوردي.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” الذي حقق أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد طرحه بأيام قليلة.

ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابعا وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.