بعد الفوز علي الأهلي.. تعرف علي تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم للأندية

نجح الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك في التأهل الي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد تحقيقه لقب السوبر الافريقي علي حساب النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم علي صالة الدكتور حسن مصطفي والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة ٢٧-٢٨.

ومن المقرر ان يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة بمواجهة فريق برشلونة الاسباني بطل دوري ابطال اوروبا في الدور ربع النهائي للبطولة يوم ٦ أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية في الفترة من ٥ أكتوبر وحتي ٩ من الشهر نفسه.

وسبق للزمالك مشاركته في البطولة في ٤ نسخ سابقة كان اولها عام 2010 والتي اقيمت في قطر والتي حقق فيها الفارس الأبيض افضل انجازاته بالبطولة بفوزه بالميدالية البرونزية بعد تغلبه علي فريق السد اللبناني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

وكانت ثاني مشاركات ابناء ميت عقبه في النسخة التالية عام 2011 والتي اقيمت بالدوحة وحقق فيها الأبيض المركز الرابع بعد الخسارة من السد اللبناني في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وسجل الزمالك مشاركته الثالثة تواليا عام 2012 في قطر وحصد المركز الرابع ايضاً بعد الخسارة من فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الثالث.

وغابت مشاركات الزمالك عن نسخة 2018 بسبب اقامة البطولة في قطر وتوتر العلاقات المصرية القطرية في ذلك التوقيت.

وعاد الزمالك ليشارك في نسخة 2019 والتي اقيمت بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والتي حقق بها الفارس الأبيض المركز الخامس.

الجدير بالذكر ان برشلونة الاسباني والذي يضم بين صفوفه نجم منتخبنا المصري علي زين هو حامل لقب النسخة الماضية كما انه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد ٥ القاب.