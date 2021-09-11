مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل ورشة النجارة بقرية إبشواي بقطور

شهدت قرية إبشواي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب صعقا حال عمله داخل ورشة النجاره التي يعمل بها كما خصصت سيارة إسعاف فيماتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمصرع محمود. ا. غ " 30 سنة عامل، صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل ورشة نجاره بقرية ابشواي الملق بدائرة المركز.

كما انتقل فريق بحث برئاسة الرائد سمير البحيري رئيس المباحث وتبين من المعاينة أن المتوفى يعمل بإحدى ورش النجاره بقرية ابشواي الملق وأثناء قيامه بتوصيل الكهرباء لأحد ماكينات تقطيع الأخشاب صعقه التيار الكهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .