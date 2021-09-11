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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هاشتاج الدرع القاضيه ممكن يتصدر ترند تويتر عقب فوز الزمالك بـ كأس السوبر الإفريقي .. شاهد

صدى البلد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ الدرع القاضيه ممكن ” احتفالا بـ كأس السوبر الإفريقي لـ كرة اليد ، عقب فوزالزمالط على غريمه التقليدي الأهلي ، بنتيجة 28-27.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ". 

 


وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

 

أقيم اللقاء مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

 

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

 

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

الأهلى نادي الزمالك الزمالك القاضية ممكن

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هاشتاج الدرع القاضيه ممكن يتصدر ترند تويتر عقب فوز الزمالك بـ كأس السوبر الإفريقي .. شاهد

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