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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خمسة اسمعالاوي تشعل حماس جماهير رأس البر

صدى البلد

قاربت احتفالات "صيف بلدنا" التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن خطة التبادل الثقافي والتراثي برأس البر على الانتهاء مع الليلة 23 من الأسبوع السادس، وتنظمها الادارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بعرض رائع لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية، بمزيج لفنون البدو وبحرى وسواحل مصر مع فقرة من الفلكلور.

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حيث قدمت الفرقة عروضها على صوت واغانى مدربها الفنان ماهر كمال واغانى "صابر وقبطان، طالع يتمشى، شكشك مرزوقة، والجميل ملفوف باحلى ملاية، طازة وعال يا ام الخلول، طلعت فوق، قتالة عيونك، اغنية الورد على اغصانه، ووراك يا ابو رمش كحيل"، اما الفقرات الراقصة منها "احنا البحرية، التنورة الفلكلورية، مع اغنية مدد، وفقرة الصيادين، جانى الجميل، بتغنى لمين يا حمام، نوحى الحمام، قتالة والرقوه، خمسة اسمعلاوى، والسفينة"، الى جانب عدد من الفواصل الغنائية منها فى "الالف دة، واه يا لالالى، الحلو عدى، مش ممكن"، كما قدم الشاعر احمد راضى اللاوندى قصائد لديوان حماريات بالعامية بافتتاحية الليلة.

قصور الثقافة المخرج هشام عطوة هشام عطوة احتفالات صيف بلدنا لهيئة العامة لقصور الثقافة صيف بلدنا

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