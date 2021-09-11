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خلال كلمته باستراتيجية حقوق الإنسان.. سامح شكرى: نهدف لإعلاء كرامة المواطن وحقوقه

سامح شكرى - وزير
سامح شكرى - وزير الخارجية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ .

 

ونرسد في هذه السطور أبرز تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى ، رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان خلال كلمته بإطلاق الإستراتيجية كالتالي:

 

وزير الخارجية: إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يهدف لتعزيز كرامة المواطن المصري


وقال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ، على إطلاق الإستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الانسان، وذلك لتعزيز كرامة الانسان المصرى، وحماية حقوقه وحريته الأساسية.

 

وأضاف وزير الخارجية، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، التى شرفت وزارة الخارجية برئاستها، تولت مسئولية الإعداد لتلك الإستراتيجية، ولا شك أن إنشاء هذه اللجنة يشكل إضافة مهمة بالبنية الأساسية الوطنية الداعمة، لتعزيز واحترام حقوق الانسان.

 

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان.


تمتد 5 سنوات.. سامح شكرى يوضح محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


قال سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: إنه تم دراسة مجموعة من الخطط الاستراتيجية لتحقيق التكامل والترابط فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

 

وأوضح " شكرى " ، خلال كلمته  بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  ، أن   الاطار الزمنى لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يمتد لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور وهى محور الحقوق السياسية ، الاقتصادية ، المرأة والطفل ، الشباب وذوى الإعاقة .


ولفت إلى أن  المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز حقوق الانسان ، وتم اتباع نهج من خلال اجراء حوار مجتمعى تم عقد لاستماع كافة الاقتراحات بشأن اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .


سامح شكري: القيادة السياسية في مصر تسير على خطى ثابتة لحماية حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن القادة السياسية في مصر تسير على خطى ثابتة لحماية حقوق الإنسان، وذلك في وجود حكومة لا تدخر جهدا للحفاظ عليها. 
 

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان، أن هناك لجنة ستكون مختصة بـ الاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية ، وتحديد فجوات التنفيذ من خلال العمل الوطني المنسق.

 

سامح شكري: نهدف إلى إعلاء كرامة المواطن المصري وحقوقه


قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن حقوق الإنسان تشمل قيم عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على محور شامل وطريقة منصفة وعلى قدر من المساواة.


وأشار سامح شكري، خلال كلمته بـ حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية في مجتمع ما تختلف من مجتمع إلى آخر، مشددا على أنه لا يمكن فرض على أحد فرض تلك القواعد على دول أخرى.
 

ونوه إلى أن متطالبات صون الأمن القومي وحماية حقوق الأخرين قد يختلف من مجتمع غلى آخر ولا يجوز فرضه على دولة، منوها غلى أن كل دولة لها الحق في اختيا منظومخة القيم والقاعد التي تناسب شعبها.
 

وأكمل: لا يساورنا شك بأن النهوض بحقوق الإنسان عملية متواصة وتراكمية، تبدأ من الدولة وصون حقوق مواطنيها وصون حقوق الإنسان بداية من المواطن والمجتمع.

 

ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر .

 

وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.


وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاستراتيجية تضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، كما أنها تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر.

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