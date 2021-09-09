الحلَ في اتفاق ملزم وعادل .. شكري يحذر: التوافق بشأن سد النهضة يجنب المنطقة ما لا يحمد عقباه

جدد سامح شكري وزير الخارجية تأكيده على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقد اليوم الخميس في القاهرة

وقال الوزير شكري في كلمته “أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة” مشددا على “أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل”

واوضح وزير الخارجية أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.

وعلى مستوى قضية سد النهضة، تؤكد مصر والسودان ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.

كما يرفضان رفضا قاطعا لتصرف إثيوبيا من جانب واحد ورغبتها فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، دون التوصل لاتفاق، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، ما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة.