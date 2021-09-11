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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تفرض عقوبات صارمة على طلاب المدارس

مدارس - ارشيفي
مدارس - ارشيفي

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لائحة إدارة سلوك ‏الطلبة للعام الدراسي الجديد، ومن ضمن بنودها، منع ‏جلب الهاتف النقال واستخدامه ‏داخل المدارس والفصول الصفية ‏أو الحفلات المدرسية.‏

ونصت اللائحة علي عدة عقوبات متدرجة، بداية من خصم 4 ‏درجات من السلوك، والاكتفاء بالتنبيه الشفهي، وإبلاغ ولي ‏الأمر، مع إنذار خطي في حال عدم الاستجابة.‏

وتصل العقوبات في بعض مراحلها إلى خصم 12 درجة من ‏علامة سلوك الطالب، وفي حال التكرار يتم إيقاف الطالب عن ‏الدراسة وتحويله لتلقي برنامج متخصص لتعديل ‏السلوك يمتد من أسبوع إلى أسبوعين، وفي التكرار الثاني، ‏يتم توقيف الطالب ويُطلب من ولي أمره نقله إلى مدرسة أخرى، وقد تصل العقوبة إلى ‏الإيقاف النهائي من المدارس الحكومية.

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وأشارت اللائحة إلى أنه في حال استنفاد كل طرق العقاب يتم ‏استدعاء ولي الأمر بشكل فوري، وإيقاف الطالب لحين اكتمال ‏التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره كافة المسؤوليات عن أية ‏أضرار ناتجة عن المخالفات، وإيقاف قيد الطالب من المدارس ‏والحرمان الكلي من الالتحاق بالمدارس والانتقال إلى التعليم ‏المستمر أو المنازل.‏

الامارات طلاب المدارس المدارس الحكومية دولة عربية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

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