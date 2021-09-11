دولة عربية تفرض عقوبات صارمة على طلاب المدارس

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لائحة إدارة سلوك الطلبة للعام الدراسي الجديد، ومن ضمن بنودها، منع جلب الهاتف النقال واستخدامه داخل المدارس والفصول الصفية أو الحفلات المدرسية.
ونصت اللائحة علي عدة عقوبات متدرجة، بداية من خصم 4 درجات من السلوك، والاكتفاء بالتنبيه الشفهي، وإبلاغ ولي الأمر، مع إنذار خطي في حال عدم الاستجابة.
وتصل العقوبات في بعض مراحلها إلى خصم 12 درجة من علامة سلوك الطالب، وفي حال التكرار يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وتحويله لتلقي برنامج متخصص لتعديل السلوك يمتد من أسبوع إلى أسبوعين، وفي التكرار الثاني، يتم توقيف الطالب ويُطلب من ولي أمره نقله إلى مدرسة أخرى، وقد تصل العقوبة إلى الإيقاف النهائي من المدارس الحكومية.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال استنفاد كل طرق العقاب يتم استدعاء ولي الأمر بشكل فوري، وإيقاف الطالب لحين اكتمال التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره كافة المسؤوليات عن أية أضرار ناتجة عن المخالفات، وإيقاف قيد الطالب من المدارس والحرمان الكلي من الالتحاق بالمدارس والانتقال إلى التعليم المستمر أو المنازل.