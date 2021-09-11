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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: صعب أخبي 60 مليون مصري وتطوير الريف مسئوليتي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الجماعات الإرهابية تنتهج ثقافة التشكيك وعدم الثقة دائما معقبا: "مش مصدقين أبدا ولازم تشوف بعينك علشان تصدق " .


وأضاف " السيسى  " ، خلال كلمته بفعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن أعضاء الحكومة المصرية دائمة المناقشة فى كافة الموضوعات، معقبا "بنتكلم كتير اوى والموضوع مش بيكون كلمتين وخلاص لأن ده شغلنا وبلدنا وبنحبها " .

ولفت إلى أنه يصعب إخفاء 60 مليون مواطن فى الريف المصرى خاصة أنهم يعانون ظروف معيشية صعبة معقبا "أسر عايشة غرفة واحدة من غير سقف وعندهم أربع عيال  " ، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك عدة تحديات ولدينا أساس عملاق من الثقة فى قدرة الدولة المصرية وتجاوزها معدلات غير مسبوقة .


يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر ..

وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.


وأوضح متحدث الرئاسة أن الاستراتيجية تضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، كما أنها تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر.
 

 

 

 

 

 

إمضاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجماعات الارهابية السنوات الماضية متحدث الرئاسة

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