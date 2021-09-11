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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التفاصيل الكاملة لحجب واتساب من بعض الهواتف.. وكيفية استبدال الهاتف القديم بآخر دون خسائر

واتس اب
واتس اب

عصر التكنولوجيا والإنترنت، أصبحنا جميعًا نعتمد اعتماد شبه كلي على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل والمحادثات وأيضًا اجتماعات العمل مؤخرًا، وأحد أبرز تلك الوسائل تطبيق واتس اب، الذي يعد من أفضل التطبيقات للتواصل السريع بين الأفراد، وتقديم خدماته بصورة سهلة وبسيطة.

يعد تطبيق واتس اب من أشهر الوسائل للمراسلة على مستوى العالم، ويتيح لك المراسلة الكتابية والصوتية والفيديو لأي رقم وأي مكان عالميًا بشكل مجاني، وذلك بمجرد تحميل التطبيق من "جوجل ستور" إذا كان هاتفك من أجهزة الأندرويد، وتحميله من "أبل ستورز" إذا كان هاتفك آيفون.

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توقف عمل واتس اب 

مع كل التطورات الحادثة على تطبيق واتس اب، لكن اتخذ مصممو التطبيق قرارًا سيكون سببا في منع الملايين من التواصل مع الآخرين، وعدم التمكن من الوصول إلى الرسائل والصور والفيديو.. إلخ، ما يصيب الكثيرين ممن يحملون هواتف ذكية قديمة الطراز بصدمة.

وفقًا لتقرير لـ "ديلي ستار"، فإنه من المقرر أن يتوقف التطبيق عن العمل في أكثر من 40 هاتفا ذكيا سواء كان نظام التشغيل أندرويد IOS، بداية من شهر نوفمبر القادم.

واتس اب

بعض الهواتف التي سيتوقف واتس اب عن العمل بها

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate and Ascend D2

Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

وأعلنت “جوجل” أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر، مما يعني ان الأجهزة الأقدم من أندرويد 2.3.7 لن تتمكن من الوصول إلى خدمات “جوجل” الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.

استبدال هاتفك القديم 

إذا كنت من حاملي هاتف هواوي الذكي، فإن الشركة تسعى لمساندة عملائها، بعد قرار مصنعي تطبيق واتس اب، بإيقاف تشغيله على الهواتف القديمة، وبدورها أطلقت فكرة استبدال الهاتف القديم بآخر جديد، فضلاً عن الحصول على كوبونات تصل إلى 3000 ريال سعودي، لتوفير فرصة للحصول على هاتف HUAWEI nova 8 أو نسخته المتقدم الـ Pro، أو الحصول على الساعة الذكية Watch 3.

كيفية الاستبدال..

أعلنت شركة هواوي عن بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها في حال كنت ترغب في استبدال هاتفك الذكي القديم بآخر حديث، وتأتي تلك الخطوات كآلاتي: 

أولاً عليك زيارة موقع الشركة  https://tradein-ksa.cartlow.com/huawei/store/categories

ثم تحديد نوع وموديل الجهاز القديم الذي ترغب في استبداله، وإرسال لطلب الاستبدال بجميع مواصفات الجهاز.

ثانيًا سيكون عليك انتظار تلقي رسالة أو اتصال من الشركة في غضون 3 أيام، حيث سيتم تزويدك بقسيمة شراء من متجر هواوي بقيمة جهازك.

ثالثًا: قم بزيارة متجر الشركة  https://consumer.huawei.com/sa/offer/ واستخدام قسيمة الشراء لشراء جهازك الجديد.

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واتس اب التكنولوجيا وسائل التواصل الإجتماعي الأندرويد آيفون ابل ستروز جوجل ستور

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