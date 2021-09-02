عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات يكشف عن مخاطر خاصية حديثة "للواتس آب" يمكنها سرقة المعلومات

قال المهندس أشرف صلاح الدين، عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات بأتحاد الصناعات، أن شركة واتس أب قامت بعمل خاصية جديدة وهي أنه يمكن أن يتم إستخدام الحساب من 4 أجهزة مختلفة .

وأضاف صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” ، ان هذه الخاصية لها مخاطر عديدة وهي أنه يمكن اختراق الحساب ، مشيرا إلى أن “شركة واتس اب” ستسمح بمشاركة بيانات المستخدمين مع المعلنين.

خاصية إستقبال إشعارات

وتابع عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات بأتحاد الصناعات، أنه ننصح جميع المستخدمين بعمل خاصية إستقبال إشعارات، خاصة مع فتح الحساب من أجهزة مختلفة حتى لا يتم إستخدام أي معلومات قد تضر المستخدم.

وأشار صلاح الدين إلى أن هناك تطبيقات أخرى قد تكون أفضل من “واتس أب” وهي "التليجرام" وغيرها.