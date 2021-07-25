أبرزها حماية دردشاتك.. تعرف على مميزات واتس آب الجديدة لعام 2021

يجلب تحديث تجريبي قادم العديد من مميزات واتس آب الجديدة، إلى إصدارات التطبيق على هواتف أندرويد وهواتف آيفون، بالإضافة إلى إصدار سطح المكتب والويب، من مميزات واتس آب الجديدة، وسيحصل مستخدمو خدمة التراسل على أندرويد على ميزة مهمة طال انتظارها وهي العرض لمرة واحدة أو ما تعرف باسم الحذف التلقائي لرسائل الوسائط.



مميزات واتس آب الجديدة

حصل مستخدمو الإصدار التجريبي على بعض مميزات واتس آب الجديدة التي تعتبر قيد الاختبار والتجريبية في الوقت الحالي، من بينها:

- ميزة الأجهزة المتعددة: أصبح بإمكان مستخدمي الإصدار التجريبي على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، استخدام خدمة تطبيق واتس آب على عدة أجهزة من بينها متصفح الويب وسطح المكتب وأجهزة فيسبوك Portal دون الحاجة الاتصال بالإنترنت على هاتفك الرئيسي، وسيكون من الممكن أيضًا توصيل 4 أجهزة إضافية أخرى، لذلك لن تحتاج إلى مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بـ واتساب في كل مرة عند استخدام حسابك على جهاز مختلف.

- ميزة اتصال joinable calls: يوفر واتساب ضمن خاصية المكالمات، ميزة جديدة تجعل المستخدم قادرا على الانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة، وسيصبح بإمكان المستخدم إذا فاتته مكالمة نشطة في المجموعة عندما يرن الهاتف، الانضمام إليها متى شاء على غرار تطبيقات المؤتمرات الشهيرة مثل زووم.



تحديث الواتس الجديد 2021

قدم تحديث الواتس الجديد 2021، العديد من المميزات من بينها ميزة الرسائل المختفية:

- ميزة الرسائل المختفية: توفر ميزة الرسائل المختفية disappearing messages، لجميع مستخدمي تطبيق واتسآب لهواتف آيفون، حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل نصية لأصدقائهم تختفي نهائيا من حسابات الطرفين بعد 7 أيام.

- ميزة الملاحظات الصوتية: حصل مستخدمو أندرويد على ميزة صوتية جديدة، تعيد تصميم طريقة عرض الرسائل الصوتية، وبدلا من الخط المستقيم الذي يظهر عند تشغيل الملفات الصوتية الواردة، بجوار زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت، سيرى المستخدم شكل موجات صوتية عند تشغيل الملف الصوتي.

ميزة واتساب الجديدة



بدأ فريق مطوري تطبيق التراسل الأشهر، باختبار ميزة واتساب الجديدة على أندرويد، والتي توفر طبقة تشفير النسخ الاحتياطية لمحفوظات الدردشة على جوجل درايف، في آخر تحديث تجريبي على نظام التشغيل يحمل الرقم 2.21.15.5، لحماية الدردشات من الوصول غير المصرح به.



وعند تمكين ميزة واتساب الجديدة، سيتم حماية النسخ السحابية بسجل الدردشة والوسائط احتياطيا بشكل آمن، وفي حالة نسيان رمز المرور أو فقدان مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقما، سوف يتم قفل النسخة نهائيا، ولن يكون بإمكان شركة واتساب مساعدتك.



خصوصية الواتس آب الجديدة

أثارت قواعد خصوصية الواتس آب الجديدة، الجدل بين المليارات من المستخدمين حول العالم، بعد أن كشف تطبيق التراسل عن خطته لتغيير الشروط والأحكام الخاصة بمنصته، والتي حذر النقاد من أنها ستؤدي إلى مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين مع الشركة الأم "فيسبوك".

وبعد أن دخلت سياسة خصوصية الواتس آب الجديدة، في حيز التنفيذ في 15 مايو الماضي، عارضت بعض الدول المناهضة لقانون حماية البيانات تطبيق السياسة داخل حدود دولتها، ونظرا لذلك، تراجعت شركة فيسبوك المالكة للخدمة عن خطتها في معاقبة المستخدمون الرافضون لسياستها الجديدة.



ووفقا لما ذكره موقع "the verge" التقني، لن يفقد المستخدمون الذين لا يقبلون السياسة المحدثة، وظائف التطبيق التي سبق وأن أعلن تطبيق واتساب عنها كـ جزء من تهديد علني من الشركة للموافقة على شروط وأحكام الخدمة الجديدة لضمان استمرار استخدام جميع مزايا خدمة المراسلة بشكل طبيعي.