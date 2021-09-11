عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

أرشيف - سمكة قرش
أرشيف - سمكة قرش تهاجم سباح

في واقعة مفاجئة اثارت جدلًا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت الرأي العام المصري، ودفعت وزارة البيئة ومحافظة مطروح للتدخل الفوري والتقصي بعناية، عن حقيقة وجود سمكة قرش هاجمت غواصًا بأحد قرى الساحل الشمالي.

بداية الأزمة 

بدات الازمة عندما تلقت نجدة مطروح إخطارا  بتعرض شخص لإصابات بالغة  بقرية مراسي بالساحل الشمالى والتهمت جزءا من ذراعه.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقله لمستشفى العلمين وتبين أنه يدعى  طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، مصابا بجرح مفتوح متهتك في الذراع اليسرى.

تم إخطار الجهات المعنية بهجوم سمكة القرش وأخطر ت  مستشفى العلمين الجهات الأمنية بالواقعة، وحُرر محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية السلطات المعنية بالحادث.

البحث عن حقيقة هجوم سمكة القرش بالساحل الشمالي 

بدات وزارة البيئة على الفور في متابعة الأزمة وتقصي الحقيقة من خلال لجنة مشكلة بالتعاون مع محافظة كطروح للوقوف على حقيقة الامر.

كما اجرت اللجنة مسح للشواطئ الخاصة بالقرية والقرى المجاورة في منطقة العلمين، بعد إعلان إغلاق الشواطئ ومنع النزول إليها.

وكشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الحالة العامة للمصاب بسبب هجوم سمكة قرش بإحدى قرى الساحل الشمالي، مستقرة، ولا يوجد أيّ مضاعفات.

الأكاذيب الثلاثة 

بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق والمتابعة المستمرة لحالة المصاب تبين أن المصاب لم يكن يسبح على الشاطئ، وإنما كان غاطسا تحت الماء على بعد 3 كيلو من الشاطئ، وهو ما ينفي خروج سمكة القرش إلى الشاطئ ومهاجمة المصطافين، بحسب ما اعلن محافظ مطروح.

الحقيقة الأهم في الامر هي ما اوضحتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، التي قالت في مداخلة تلفزيونية إنه وفقًا لعملية بحث شامل في المنطقة على عدة كيلو مترات ولم نجد سمك قرش، مستدركة أنه أيضا تم استجواب المواطنين في منطقة الحادثة، ولم نثبت أن هناك سمك قرش.

وأكملت أن الإصابة التي تعرض لها أحد عمال القرية السياحية بالساحل الشمالي، كانت ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة، وليس بسبب التعرض لهجوم من أي كائن بحري؛ وذلك وفقا لتقرير لجنة الأطباء المكلفة بعلاج المصاب.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن اللجنة فحصت الإصابة التي تعرض لها العامل، ونتيجة الفحص تبين أنها غير مطابقة مع المثبت عالميا عن الإصابات التاتجة عن التعرض لهجوم من أسماك قرش، مناشدة الجميع بتوخي الحذر من الترويج ونشر الأخبار الغير صحيحة التي تهدف لإثارة ذعر المواطنين.

الحقيقة الثالثة كشف عنها الكابتن غيهاب المالحي عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ موضحًا أنه لا يمكن أن يخرج القرش في الساحل لأنه ليس هناك عمق في الشاطئ يسمح لخروج القرش لهذه المسافة القريبة التي تعرض فيها الكابتن طارق للهجوم".

هل سيتم إغلاق قرى وشواطئ الساحل الشمالي 

حتى هذه اللحظة لم تُعلن أي دهة مسؤولة بشكل رسمي إغلاق قرى أو شواطئ في الساحل الشمالي، على الرغم من حالة الذعر التي أصابت المصطافين ومنعت الجميع من نزول الشواطئ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا للمعطيات الجديدة التي لم تثبت وجود اسماك قرش في قرى الساحل الشمالي، فقد لا تضطر أي جهة لإعلان أي إجراء استثنائي في الوقت الحاضر.

 

 

سمكة القرش الساحل الشمالي محافظة مطروح وزيرة البيئة العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

فين المؤسسات الدينية والتعليمية..السيسي يعلق على هروب طالب إعدادي عبر منفذ السلوم

هل يجوز سماع الأغاني أثناء العمل؟ .. الإفتاء تجيب

السيسي: "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز هو حر.. ربنا اللي بيحاسب"

بعد موجة الارتفاع.. "الزراعيين" تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق

إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة.. ووزير العدل يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

اغتصبوها واتهموها بالإجهاض.. حكم نهائي ينتصر لطالبة التمريض بالبحيرة

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

فيديو

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ