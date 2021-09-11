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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 1050 سيارة وشحن 6150 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينة بميناء غرب بورسعيد

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AH SHIN  التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 194 متر والغاطس 7.9 متر  وذلك لتفريغ 1050 سيارة  بالميناء. 

كما استقبل الميناء السفينة DIEGO التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 6150 طن صودا كاوية من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادره سفينة  ومتواجد علي الأرصفه سفينه  ومن المنتظر دخول سفينة. 

كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.  


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات  الشحن والتفريغ  على الأرصفة  .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية الشحن والتفريغ موانئ بورسعيد

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