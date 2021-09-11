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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز سماع الأغاني أثناء العمل؟ .. الإفتاء تجيب

هل يجوز سماع الأغاني
هل يجوز سماع الأغاني أثناء العمل

 هل يجوز سماع الأغاني أثناء العمل .. أوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن القاعدة الفقهية تقول " المشغول لا يشغل"، وهذا يؤكد أن الانسان المشغول في عمل أو قضاء حاجة، عليه ألا يشغل نفسه بأمر آخر، لافتا إلى أن هذا الشئ الآخر كسماع الأغاني أو ما شابه إذا كان سيؤثر على أداء عمله ويقلل من تركيزه فيه، فلا يجوز سماع  الأغاني أوأي شيء حتى القرآن الكريم.

وقال الدكتورمحمود شلبي في رده على سؤال " هل يجوز سماع الاغاني اثناء العمل  "عبر موقع اليوتيوب أنه إذا كان الشغل لا يتعارض معه سماع الأغاني أو غيرها، فيجوز في هذه الحالة سماع الأغاني بشرط الاتحتوي على الفاظ بذيئة وغير مناسبة للذوق العام .

حكم سماع الأغاني 

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأغانى عبارة عن كلام ما كان حسنا فهو حسن وما كان قبيحا فهو قبيح.


وأوضح أمين الفتوى أن الأغانى التى تثير الشهوات وتدعو إلى فحش أو معصية أو رذيلة أو يصاحبها منكر كالخمور أو رقص وما شابه، حرام.
وأشار إلى أن الأغانى التى بها كلام حسن مقبول لا يتنافى مع الأعراف والعادات ولا تثير الشهوات ولا تدعو إلى فحش أو منكر ولا يصاحبها معصية، جائزة ولا شيء فيها إن شاء الله.

هل سماع الاغاني يبطل الصيام 

هل سماع الاغاني يبطل الصيام ؟، ورد فيه أن سماع الأغاني لا يبطل الصيام، وما يبطله، هو الأكل أو الشرب متعمدًا أو الجماع في نهار رمضان، ويعدّ صوم شهر رمضان المبارك من أكبر حُرمات الله تعالى، فهو خُمس الدين، لكونه أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى ميداناً للتنافس بين المسلمين وفرصة لكسب الأجر والاجتهاد في الطاعات وتحصيل الأجور، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وفيه أنزل القرآن في ليلة القدر العظيمة، إلا أنّ من الناس من لم يقدر شهر رمضان قدره الصحيح فكانوا فيه كما يكونون في غيره إلا أنهم تركوا المأكل والمشرب في نهاره، ثم انتهكوا حرمته بما أرادوا من أقوال وأفعال.

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