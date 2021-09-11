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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المهندسين تتقدم بمقترحات لمشروعات خدمية في الوادي الجديد

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

قدمت النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الوادي الجديد، مقترحات لمشروعات خدمية وتنموية لخدمة أبناء الإقليم.

قال نقيب المهندسين بالوادي الجديد، المهندس عادل ربوح، في تصريح صحفي ، إن النقابة الفرعية بالمحافظة تقدمت للواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بمقترح انشاء ادارات هندسية بعواصم القري الكبيرة، للتيسير على المواطنين في عملية استخراج تراخيص البناء بالقري بطريقة سليمة وذلك ضمن خطة الدولة في تطوير الريف المصري وبالتالي يتم توفير فرص عمل لعدد من المهندسين والفنيين.

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 وأضاف ربوح، أن النقابة تقدمت ايضا بمقترح عمل وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي بالقري بدلا من محطات المعالجة الكبيرة ومحطات الاكسدة التي تحتاج الى أعمال صيانة كبيرة وتحمل الدولة مصاريف باهظة.

من ناحية اخري علنت لجنة التصالح في مخالفات البناء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، عن قبول 32 ملفًا من المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بمركزي الخارجة وباريس. 

وقال محمد السمان هارون، المقرر المالي للجنة ومدير إدارة التخطيط بمديرية الإسكان بالوادي الجديد، إن اللجنة تسلمت من الوحدات المحلية لمركزي الخارجة وباريس 152 ملف تصالح في مخالفات بناء وجرى معاينة 117 حالة منهم، وقبول 32 ملفًا ورفض 12 ملفًا، وجاري خلال الفترة الحالية فحص 11 ملفًا آخر. 

وأوضح السمان، أن اللجنة تتولى فحص حالات التصالح في مخالفات البناء المتمثلة في البناء بدون ترخيص أو البناء على أرض دولة أو تعلية وتعديل في منشأة بدون ترخيص، وبدأت اللجنة أعمالها في أبريل الماضي لفحص ومعاينة حالات التعدي بالبناء وبحث إمكانية التصالح معها حسب القانون بعد تقدير قيمة المخالفة.

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