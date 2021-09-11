خلال 14 دقيقة فقط.. كريستال بالاس يسحق توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق كريتسال بالاس على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب، “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة رقم 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وافتتح ويلفريد زاها أهداف كريستال بالاس، في الدقيقة 76، قبل أن يضيف زميله اودسون ادوارد، هدفين في الدقيقتين 84، و90.

وسيطر كريستال بالاس على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواه إلى 59% مقابل 41 لتوتنهام.

وخاض توتنهام المباراة بـ 10 لاعبين فقط، منذ الدقيقة 58، بعد طرد لاعبه جافيتي تانجانجا.

ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، مؤقتًا، قبل أن نلعب باقي الأندية مبارياتها في الجولة.