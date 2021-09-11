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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تضامن النواب: إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني استمرارا لرؤية مصر الشاملة

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

ثمنت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية .

 

وأضافت أمين سر لجنه التضامن الإجتماعي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام عمله انما يعمل علي الإهتمام بالمواطن المصري في جميع المجالات بالإضافة الي حرصة الدائم علي الإرتقاء بحقوق المواطنين والعمل علي النهوض بها بالإضافة الي ان إطلاق تلك الإستراتيجية أنما يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030.

حقوق النواب: إطلاق الإستراتيجية الوطنية يمثل نسيجا متكاملا في مسارات متوازية لتعزيز حقوق الإنسان

وأكدت النائبة هند حازم ان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني انما هو دليل واضحا علي ان الرئيس حريص كل الحرص علي دعم المواطن والمجتمع المدني وتقديم المزيد من الدعم والتامل بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني والهدف هو الإرتقاء بالمواطن المصري في كل مكان عن طريق نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي.

 

وأشارت "حبيب" الي ان هذه الاستراتيجية تمثل نسيجا متكاملا في مسارات متوازية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وجميع فئات المجتمع.

 

وأشادت أمين سر لجنه التضامن الإجتماعي بالمجلس بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت شاملة جامعة لم تغفل اي عنصر من عناصر الوطن سواء كانو مواطنين او أعضاء المجتمع المدني بالإضافة الي التأكيد الشديد علي أهمية وضرورة إحترام حقوق الإنسان.

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