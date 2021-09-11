وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم السبت، البطولة العربية للجودو التي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، والمهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بضيوف البطولة من الاتحاد العربي للجودو واللاعبين والوفود المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر ، وتقديم منافسات متميزة تليق بالبطولة العربية، وتعكس المواهب الواعدة في اللعبة علي مستوي البلدان العربية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة البطولة العربية للجودو تأتي ضمن أجندة البطولات التي تستضيفها مصر الآونة الراهنة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لاتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بتنظيم تلك البطولات، وتحقيق النجاح علي المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية والفنية.

وحضر الوزير وضيوف البطولة حفل الافتتاح الذي شهد عرضاً لمنتخب الناشئين للمكفوفين، وعرض فني قدمه الفنان أحمد جمال ، إضافة إلي حضور مجموعة من المنافسات.

وقام الدكتور أشرف صبحي بتكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي في منافسات اليوم الأول علي مستوي البراعم وزني ٣٨ كجم و ٤٢ كجم، والبراعم فتيات وزن ٥٢ كجم.

يذكر أن البطولة العربية المفتوحة للجودو للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة الأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، يشارك بها ٦٠٠ لاعب ولاعبة من ١٢ دولة .