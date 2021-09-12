اقتصاد الإمارات|جبل علي تستعرض قدراتها في معرض "الخمسة الكبار 2021"

تشارك المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/ التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في معرض "الخمسة الكبار" وتسعى من خلاله إلى تمهيد الطريق أمام قطاع مواد البناء والتشييد حيث يُعد المعرض الذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021 في مركز دبي التجاري العالمي أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “وام”، أن مشاركة المنطقة تكتسب في معرض "الخمسة الكبار" أهمية استثنائية حيث ستعرض طيفًا واسعًا من الحلول التي تمكن الأطراف المرتبطة بالصناعة في المنطقة من دخول أسواق جديدة وتنمية أعمالهم.

وبفضل قدراتها اللوجستية نجحت جافزا في دعم أكثر من 3,300 شركة في مجال الإنشاءات وتمكينها من تداول تجارة إجمالية بلغت 17 مليار درهم عام 2020 ما يشكل 29 في المائة من إجمالي حجم تجارة قطاع الإنشاءات في إمارة دبي.

وقال عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا إن قطاع مواد البناء والتشييد يعد أحد أهم قطاعات الأعمال في جافزا ومن أبرز محركات النمو كما أنه المؤشر الرئيس للتنمية والازدهار بالنسبة للدول ..ومن المتوقع أن تشهد صناعة مواد البناء والتشييد في دولة الإمارات انتعاشًا ونموًا بنسبة 5.9 في المائة خلال العام 2021 بمتوسط نمو نسبته 2.0 في المائة حتى عام 2025 ..معرباً عن ثقته الكبيرة من قدرة جافزا على الإسهام بشكل كبير في زيادة هذه الأرقام وخلق البيئة الأفضل لازدهار شركات القطاع إذ تعد البوابة التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما يتعدّاها من أقاليم.

ولفت إلى أنه عبر مشاركتها في هذا الحدث لن تكتفي "جافزا" بفتح آفاق جديدة لنمو الشركات العاملة في هذه الصناعة فحسب بل ستسعى إلى تمكينها من الوصول إلى أسواق وأقاليم أوسع.

ويعزز ميناء جبل علي قدرات جافزا في الوصول إلى 3.5 مليار مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ويمكنه من التعامل مع جميع أنواع البضائع بما في ذلك البضائع السائبة من خلال محطة الشحن العام التي تضم 27 رصيفًا ومساحته التي تزيد على 1.4 مليون متر مربع ..كما أن إمكانات ميناء جبل علي والذي يوفر الربط مع موانئ العالم من خلال أكثر من 180 خطًا ملاحيًا وما يزيد على 80 خدمة ملاحية أسبوعية تجعله الوجهة المثالية لتصدير واستيراد مواد البناء والمواد الخام الأخرى المستخدمة في الإنشاءات ..إضافة إلى أن أسعار الشحن البحري التنافسية ومرونة العمليات التشغيلية وارتباط الميناء بشبكة كبيرة من الطرق والخطوط البرية وتوافر العديد من المرافق اللوجستية مثل المستودعات الضخمة وخدمات المناولة اللوجستية والمخازن المتنوعة تمنحه ميزة تنافسية استثنائية.

وخلال مشاركتها في معرض "الخمسة الكبار 2021" ستعرض جافزا أبرز المزايا التي توفرها وتجعل منها دعامة رئيسة لاقتصاد دولة الإمارات ..فالموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به والحوافز التي توفرها مثل إتاحة الملكية بنسبة 100 في المائة للشركات والتخليص الجمركي داخل الموقع والإعفاء من رسوم الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير إضافة إلى الحلول الرقمية لبوابة "دبي التجارية" تسهم جميعها في تعزيز مكانة المنطقة الحرة كي تكون المقر المفضل لكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع مواد البناء والتشييد ومن أبرزها "دانوب لمواد البناء" و "كوناريس" و" الإمارات ريبار المحدودة" و" شنايدر إليكتريك" و"أرسيلور ميتال" و"تاتا ستيل" و"باوستيل" و"سي إن بي إم" و" ثري إم جلف" و "كوماتسو" و "ماكيتا جلف" وغيرها من الشركات الرائدة.