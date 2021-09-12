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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى:إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة طيبة من الرئيس السيسى

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنها مبادرة طيبة من الرئيس.

 

وأوضح عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أى موضوع يمس عددا كبيرا من المواطنين سيكون فى مصلحتهم للأفضل وهذا ما ستحققه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، متوقعا ان يكون هناك دور فعال لهذه الإستراتيجية على الرغم من وجود قوانين تتعلق بهذا الشأن.

 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

 

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

 

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما تعد ترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

 

وقد عاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري منذ توليه الحكم على توفير حياة كريمة لكل مكون من مكوناته، وواجه كثيرا من التحديات في إطار تحقيق ذلك خاصة عند النهوض بأوضاع المرأة المصرية ورفع المعاناة عن كاهلها والحفاظ على حقوقها كاملة.

 

ووجه الرئيس السيسي باتخاذ عدد من القرارات التي أسعدت المصريات وآخرها قرار الحكومة بإنشاء وحدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى ومن أهم القرارات التي أنصفت المرأة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في مصر الحقوق المدنية كبار السن

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