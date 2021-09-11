محمد السلاب يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات النادي الأهلي.. تفاصيل

نعى محمد السلاب عضو مجلس النواب وفاة الحاج محمود العربي قائلا: "مثال للتاجر الأمين وتجارته بدأت مع الله".



وأضاف محمد السلاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم " ، أن الحاج محمود العربي كان مثالا للتاجر الأمين ، مؤكدا أن تجارته بالكامل كانت مع الله قبل الناس وكل جنيه كان بيكسبة نصة كان بيروح للخير .



وأوضح محمد السلاب ، أن الحاج محمود العربي كان قمة في الأخلاق والتواضع ، وتعاملت معه بعد وفاة والدي أكثر من مرة ، لافتا إلي أن الحاج محمود العربي لم يتعامل معه أحد إلي وأبدى إعجابه به .

وتابع محمد السلاب عند سؤاله للترشح لانتخابات النادي الأهلي قائلا: " الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ، وأقوم بدراسة الترشح لانتخابات النادي ".