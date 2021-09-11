المجلس العالمي للسلام: مصر سباقة بالنهوض بحقوق الإنسان

أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام فى بيان له إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يثمن تدشين القيادة المصرية تلك الاستراتيجية، والتي تؤكد حرص مصر على تعزيز حماية حقوق الإنسان، خصوصا وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" تتطلع خلالها إلى تعميق صون حقوق المواطن المصري ورفاهيته واستقراره.

وأكد الجروان أهمية الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض والرقي بالمجتمعات وتقدمها، مثمنا توجيه الرئيس السيسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ونوه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى أن مصر سباقة في النهوض بحقوق الإنسان، حيث كانت من أولى الدول مساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام ١٩٤٨، والآن تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بإنشاء مقاربة شاملة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.