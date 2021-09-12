عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محصول الخير| طور سيناء تتزين في موسم جني البلح .. وأصحاب المزارع يوزعونه مجانا

طالع النخل
طالع النخل

بدأ منذ أيام بمدينة طور سيناء موسم جني بلح النخيل المنتشر في كل ربوع طور سيناء وخاصة  منطقة الجبيل والوادي وحمام موسي  حيث يتنوع شكل البلح  في طور سيناء الأحمر والأصفر والرطب والبارحي حيث أن الطقس مناسب لنضوج البلح  في مزارع طور سيناء .

ويقوم أصحاب المزارع بفتح مزارعهم للأهالي وتوزيع البلح مجانا لاهالي طور سيناء حيث يعلن في موسم جني البلح أصحاب المزارع  عن توزيع جزء منه مجانا. 

وقال سامي عبد الرازق صاحب مزرعة أن الخير وفير  توزيع جزء كبير منه علي الأهل والجيران والأصدقاء  وكل من يطلب  البلح  فالخير من الله وكل عام يزداد أكثر .

والتقي موقع "صدي البلد " الاخباري  بطالع النخل الذين يقون بجني الثمار  وتقليم النخيل  بمدينة طور سيناء حسن عبد العظيم الصاوي  الذي قال إن يعمل منذ ١٧ سنة  في مهنة طالع النخل مشيرا إلي أن النخل مثل الإنسان الطيب كله فوائد  موضحا أن النخل نستفيد من ثماره  الطيبة المفيد الصحة لما يحتويه من عناصر غذائية كوجبة كاملة  علاوة علي جريد النخل في تصنيع الاثاث واقفاص الخضار والفاكهة علاوة استخدامه صنع الشماسي والحبال.

وأضاف عبد العظيم أن في طور سيناء يوجد ثروة كبيرة من النخيل وخاصة في الجبيل وواحة حمام موسي ..وتابع عبد العظيم ولكنه لايوجد اهتمام بهذه الثروة فلابد من تلقيح النخيل  وتقليمه بشكل جيد حتي نحافظ علي هذه الثروة الكبيرة .

واقترح عبد العظيم إقامة مكان لتصنيع مخلفات النخيل من جريد  وجذوع  واستخدامها بيئيا  في المخيمات السياحية  والفنادق .
اقرا ايضا : 
جدارية الرئيس السيسي  تزين كورنيش طور سيناء الجديد 
 

جني البلح

IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١٢٥٣٦
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١٢٥٣٦
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١٠٦٢٣
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١٠٦٢٣
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١١٠٤٥
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١١٠٤٥
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١٠٢٤٦
IMG_٢٠٢١٠٩١١_١١٠٢٤٦
موسم جني البلح أشجار النخيل طور سيناء جنوب سيناء

ترشيحاتنا

بأمر من بايدن.. FBI ينشر أول وثيقة سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم

نشرة العالم: إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة..أيمن الظواهري يعود من جديد..تعليق الجيش السوداني على أنباء وقوع انقلاب عسكري

من جديد بـ"سانتياجو برنابيو" .. ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو فى الليجا .. اليوم

أخبار السيارات| 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق.. باقة 250 ألفًا لـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصري

حوت يحاول الانتحار بسبب الوحدة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ