محصول الخير| طور سيناء تتزين في موسم جني البلح .. وأصحاب المزارع يوزعونه مجانا

بدأ منذ أيام بمدينة طور سيناء موسم جني بلح النخيل المنتشر في كل ربوع طور سيناء وخاصة منطقة الجبيل والوادي وحمام موسي حيث يتنوع شكل البلح في طور سيناء الأحمر والأصفر والرطب والبارحي حيث أن الطقس مناسب لنضوج البلح في مزارع طور سيناء .

ويقوم أصحاب المزارع بفتح مزارعهم للأهالي وتوزيع البلح مجانا لاهالي طور سيناء حيث يعلن في موسم جني البلح أصحاب المزارع عن توزيع جزء منه مجانا.

وقال سامي عبد الرازق صاحب مزرعة أن الخير وفير توزيع جزء كبير منه علي الأهل والجيران والأصدقاء وكل من يطلب البلح فالخير من الله وكل عام يزداد أكثر .

والتقي موقع "صدي البلد " الاخباري بطالع النخل الذين يقون بجني الثمار وتقليم النخيل بمدينة طور سيناء حسن عبد العظيم الصاوي الذي قال إن يعمل منذ ١٧ سنة في مهنة طالع النخل مشيرا إلي أن النخل مثل الإنسان الطيب كله فوائد موضحا أن النخل نستفيد من ثماره الطيبة المفيد الصحة لما يحتويه من عناصر غذائية كوجبة كاملة علاوة علي جريد النخل في تصنيع الاثاث واقفاص الخضار والفاكهة علاوة استخدامه صنع الشماسي والحبال.

وأضاف عبد العظيم أن في طور سيناء يوجد ثروة كبيرة من النخيل وخاصة في الجبيل وواحة حمام موسي ..وتابع عبد العظيم ولكنه لايوجد اهتمام بهذه الثروة فلابد من تلقيح النخيل وتقليمه بشكل جيد حتي نحافظ علي هذه الثروة الكبيرة .

واقترح عبد العظيم إقامة مكان لتصنيع مخلفات النخيل من جريد وجذوع واستخدامها بيئيا في المخيمات السياحية والفنادق .

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جني البلح

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