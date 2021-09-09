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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دهب مدينة الشراع التي لن ينطفئ بريقها

لوحات فنية تعانق مياه دهب.. حكاية المدينة السيناوية مع مراكب الشراع.. فيديو

الشراع في دهب
الشراع في دهب

تعتبر مدينة دهب الاشهر علي مستوي الوطن العربي والعالم في رياضة المراكب الشراعية نتيجة وجود رياح معتدلة طوال العام ولذلك يقصدها سياح العالم وعشاق رياضة المراكب الشراعية والويند  سيرف .


" دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن " أما في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء فالأمر يختلف كثيرًا حيث يأتي رواد سياحة الشراع لممارسة رياضتهم المفضله في خليج قني المطل علي ساحل خليج العقبة لما تتميز به مدينة دهب من سرعة الرياح الموجودة لمدة 280 يوم في العام  فالمراكب  الشراعية تشتهي رياح وهواء دهب المعتدل طوال العام .


اكد اللواء خالد فوده , محافظ جنوب سيناء  ان وجود الرياح في مدينة دهب طوال العام جعلها مدينة فريدة من نوعها وذات طابع خاص لممارسة السياح رياضة الشراع والويند سيرف حيث يمكن للسائح قضاء يومه دون ملل وقريبا تلحق مدينة دهب بشقيقتها شرم الشيخ من حيث نسب الإشغال السياحي.

 
ومن جانبه يقول الخبير السياحي مصطفي زرد أبن مدينة دهب , أن دهب يأتي اليها مختلف جنسيات العالم لممارسة رياضات بحرية عديدة لكن رياضة الشراع تأتي في المقام الأول لديها ويعتبرها السياح كالماء والهواء بالنسبة لهم وتعد قبلة السياح  ، كما  تشكل مراكب الشراع لوحات فنيه اثناء ابحارها في ساحل المدينة لتجذب كل السياح حتي لو كانوا من غير الراغبين في ممارسة هذا النوع من الرياضة كما أنها توفر العديد من فرص العمل للشباب في هذا القطاع الهام لذلك اهتم المسئولون بإقامة أول سباق لسياحة الشراع والويند سيرف بساحل خليج العقبة بمدينة دهب.


وأشار " زرد " أنه يرجع اسم مدينة دهب إلي انعكاس اشعة الشمس علي رمالها فيجعل بريقها بلون الذهب لذلك سميت بهذا الاسم .


وأوضح ان سياحة الشراع تعد من احد عوامل الجذب السياحي للمدينة مثلها مثل سياحة الغوص وساعد ذلك علي سرعة الرياح طوال أيام العام .


واضاف محسن جعفر الخبير السياحي بدهب أن مدينة الشراع  ولابد من تنظيم بطولات دولية لرياضة الشراع والأنشطة البحرية  مثل الويند سيرف التي لها جماهير علي مستوي العالم  وخاصة أن دهب تتميز بطقس معتدل وطبيعة خلابة .
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جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية 
 

الشراع

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دهب الشراع المراكب سياحة اللواء خالد فودة

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