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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خيري رمضان: صلاة لاعبي يد الزمالك والأهلي معًا رسالة لمواجهة التعصب

الاعلامي خيري رمضان
الاعلامي خيري رمضان

هنأ الاعلامي خيري رمضان، نادي الزمالك على فوزه ببطولة السوبر الأفريقي على غريمه الاهلي في كرة اليد، متابعًا أن المباراة كانت ما بين بطل أفريقيا في الدوري وبطل أفريقيا في الكأس، والزمالك سيذهب لبطولة العالم للأندية المقرر اطلاقها في السعودية، وسيقابل برشلونة".

وأضاف الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه فى هذه المباراة استحق الزمالك الفوز على الأهلي، لانه كان لديه خطة ورؤية افضل ومدرب استطاع أن يفوز في الثانية الأخيرة بــ"كرة" هي كانت الفارق.

وتابع: "فوجئنا بأن لاعبي الزمالك كانوا يقيمون الصلاة وانضم إليهم لاعبو الأهلي، وصلّوا المغرب في صالة حسن مصطفى المغطاة في 6 أكتوبر معًا إلى جوار بعضهم البعض.. إخوات واصحاب، وهذه رسالة من فريقي الأهلي والزمالك لمواجهة التعصب.

خيري رمضان نادي الزمالك بطولة السوبر الافريقي كرة اليد برشلونة

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