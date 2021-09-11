نظرة شاملة عن أداء النسخة الخارقة لوتس إيفورا 2021.. وسعرها في البحرين|صور

تحظى شركة لوتس الانجليزية بشعبية كبيرة وسط عالم السيارات الخارقة، حيث تعتمد على تصميمات أنيقة تتسم بالجانب الرياضي، إضافة إلى التجهيزات الفنية القوية، مما يدفعها لاكتساب تلك السمعة الطيبة وسط كبار مصنعي السيارات وخاصة فيما يتعلق بقوة التسارع والانطلاق.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن أداء النسخة الخارقة لوتس إيفورا 2021 وأسعارها في السوق البحريني.

مواصفات السيارة الخارقة لوتس إيفورا موديل 2021

تأتي السيارة لوتس ايفورا موديل 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 416 حصانا، وعزمًا أقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 303 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 3.8 ثانية فقط.

دعمت أيضا النسخة الخارقة لوتس إيفورا موديل 2021 بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يستمد أوامر الانطلاق عبر منظومة الدفع الخلفي أيضا، مع محرك بنفس عدد الأسطوانات والسعة اللترية، ولكنه قادر على إنتاج قوة 410 حصان، و 420 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومن خلال تلك الإمكانيات تتسارع السيارة من وضع السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 4.1 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 275 كيلومتر في الساعة.

الأبعاد الهيكلية والتصميم الخارجي لـ لوتس إيفورا موديل 2021

وجاءت السيارة لوتس ايفورا موديل 2021 بتصميم انسيابي يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومفهوم ثنائي الأبواب يتناسب مع تلك الإطلالة الرياضية، إضافة إلى مصابيح حادة المظهر "زينون"، و مرايات جانبية ذات اشارات LED، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، وجاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4.394 متر، وبعرض يبلغ 1.844 متر، و 1.229 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.575 متر.

أسعار السيارة الخارقة لوتس إيفورا موديل 2021 في البحرين

الفئة الأولى لوتس إيفورا موديل 2021 GT بقيمة قدرها 40 ألف دينار بحريني.

الفئة الثانية لوتس إيفورا موديل 2021 GT140 SPORT بقيمة قدرها 64.700 دينار بحريني.