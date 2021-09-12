لهواة الهاتشباك.. سعر ومواصفات رينو سانديرو موديل 2022| صور

تعتبر السيارة رينو سانديرو موديل 2022 من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة رينو الفرنسية، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم باقة من وسائل الحماية و الامان، إلى جانب عناصر التحكم المختلفة.

الاداء الفني للسيارة رينو سانديرو موديل 2022

تستمد السيارة رينو سانديرو موديل 2022 قوتها من سواعد محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 148 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 5 سرعات.

ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 5.2 لتر عندما تخوض مسافة الـ 100 كيلومتر في الساعة، و من خلال الامكانيات الفنية التي تقدم بها السيارة فيمكنها الانطلاق و التسارع من 0 إلى 100 سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11 ثانية.

التصميم الخارجي للسيارة رينو سانديرو موديل 2022

ترتكز السيارة رينو سانديرو موديل 2022 على عجلات يبلغ قياسها 15 بوصة، بينما تظهر بمرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، مع مصابيح أمامية كبيرة نسبيًا، ومصابيح ضباب دائرية الشكل تقع على جانبي الصادم الامامي، فيما تأتي السيارة بقياسات هيكيلة بلغت 4059 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1994 مم، و 1519 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر، ومفهوم رباعي الابواب.

أسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2022 داخل السوق المصري

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 229 الف جنيه.