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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بلجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد 3033 طالبا/طالبة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

كما بدأ طلاب شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد 5390 طالب/ طالبة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وبدأ طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 5172 طالب/ طالبة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وبدأطلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) قسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة، وبدأ طلاب قسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالي عدد 35 طالب/طالبة.

جدير بالذكر أنه بناءا على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، اقتربت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من المحطة الاخيرة ، حيث لم يتبق في الجدول غير يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 الذي يؤدي فيه الطلاب امتحان الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة اماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

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وأضاف وزير التعليم أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت. 

 

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط. 

 

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

 

وقال وزير التعليم “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني بمجاني ل تظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

 

وأضاف وزير التعليم “تم فحص الملايين من اوراق الاجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الاجابة”.

 

وأعلن وزير التعليم أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

 

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم اضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.

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