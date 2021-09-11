خلال عام ونصف.. الكويت تسجل أدني معدل إصابات بفيروس كورونا

سجلت إصابات كورونا في الكويت، أدنى مستوى منذ عام ونصف، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410734 حالة، وتسجيل حالة وفاة ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة 2430 حالة.

ووفقا لصحيفة القبس قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم أيضا تسجيل 146 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407001 حالة، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.09%.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 37 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 1303 حالات، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد-19 الى 84 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13757 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3931807، مشيراً إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.30%.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات، قال إنها بلغت في حولي 33 في المئة والاحمدي 28 في المئة والفروانية 16 في المئة والعاصمة 14 في المئة وأخيرا الجهراء 9 في المئة.

وجدد السند الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصياً بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.